الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أدنى درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الثلاثاء.
وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 10.1 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_ درجة_ حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 10.1 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_ lowest _temperature recorded over the country today morning was 10.1°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 07:45 UAE Local time. pic.twitter.com/TxBtjXNSpF— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) February 25, 2025