منصور بن زايد: نهنئ الكويت الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دولة الكويت الشقيقة، قيادةً وشعباً، بمناسبة العيد الوطني.

وقال سموه عبر منصة إكس:" نهنئ دولة الكويت الشقيقة، قيادةً وشعباً، بمناسبة العيد الوطني ونسأل الله تعالى أن يديم عز الكويت ورفعتها ويبارك في مسيرتها نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار".