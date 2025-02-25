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علوم الدار

طحنون بن زايد يهنئ الكويت الشقيقة بمناسبة العيد الوطني

طحنون بن زايد
25 فبراير 2025 11:26

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وشعب الكويت الشقيق بأعيادهم الوطنية متمنياً لهم مواصلة مسيرة التنمية والرخاء.

وقال سموه عبر منصة إكس: "أهنئ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وشعب الكويت الشقيق بأعيادهم الوطنية متمنياً لهم مواصلة مسيرة التنمية والرخاء".
وأضاف سموه:"تجمع الإمارات والكويت أواصر الأخوة والتاريخ والرغبة المشتركة لتعزيز علاقاتهما في كافة المجالات بما يخدم مصالح البلدين ويواكب تطلعات الشعبين الشقيقين".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الكويت
اليوم الوطني
طحنون بن زايد
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