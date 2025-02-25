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علوم الدار

"المعاشات": موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر فبراير الخميس

"المعاشات": موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر فبراير الخميس
25 فبراير 2025 13:28

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر فبراير الجاري، يوم الخميس المقبل، بقيمة إجمالية تبلغ “814.350.319.83” درهم، بزيادة قدرها "53.560.499‬" درهما عن فبراير 2024، الذي بلغت فيه قيمة المعاشات "760.789.820.34" درهم.
ويستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر نحو "49.341" متقاعداً ومستحقاً، بزيادة قدرها "1.617" مستفيداً عن الشهر نفسه من العام 2024، الذي استفاد فيه من الصرف نحو "47.724" مستفيداً.

وتشمل النفقات المصروفة، المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.

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المصدر: وام
المعاشات
التقاعد
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