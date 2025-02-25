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علوم الدار

"موارد الشارقة" تعلن مواعيد العمل الرسمي في رمضان للجهات الحكومية

"موارد الشارقة" تعلن مواعيد العمل الرسمي في رمضان للجهات الحكومية
25 فبراير 2025 14:09

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن مواعيد العمل الرسمي في شهر رمضان المبارك للعام 1446هـ ، لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، حيث تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، على أن تقوم الدوائر والهيئات والمؤسسات التي تعمل بنظام المناوبة، بتحديد بداية الدوام الرسمي ونهايته وفقاً لنظام وحاجة العمل.

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ورفعت الدائرة، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمة الإسلامية، سائلين الله أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.

المصدر: وام
موارد الشارقة
رمضان
الجهات الحكومية
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