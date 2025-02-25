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علوم الدار

ولي عهد الشارقة يطلع على مشروع توسعة مطار الشارقة الدولي وخططه المستقبلية

ولي عهد الشارقة يطلع على مشروع توسعة مطار الشارقة الدولي وخططه المستقبلية
25 فبراير 2025 15:01

اطلع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، قبل ظهر اليوم، في مكتب سمو الحاكم، على مستجدات مشروع التوسعة والخطط المستقبلية لمطار الشارقة الدولي.

واستمع سموه إلى شرح حول تفاصيل مشروع التوسعة لمبنى المسافرين في مطار الشارقة الدولي الذي يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر في السنة وتعرف على المشروعات المكتملة التي تم إنجازها وفق الخطة الزمنية الموضوعة للمشروع ومنها مبنى المشاريع والخدمات العامة والمواقف الجديدة للطائرات وتصميم شبكة الطرق ومنطقة مواقف المركبات.

وشاهد سمو ولي عهد الشارقة خلال العرض المرئي المشروعات قيد الإنشاء والتوريد، والحُزم في مرحلة التصميم وحزم مرحلة المناقصة، وأبرز المشروعات القائمة والحزم المتعلقة بها إضافة إلى الخطط المستقبلية لتطوير مباني ومرافق مطار الشارقة الدولي والجدول الزمني للمشروعات.

واطلع سموه على مخططات مشروع إنشاء مدرج إضافي للطائرات، وتصميم مبنى المسافرين المستقبلي، وشبكة الطرق التي ستربط المبنى الجديد بمرافق المطار، والذي يأتي ضمن الخطط الطموحة لرفع الطاقة الاستيعابية.

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يعتبر "مشروع توسعة مبنى المسافرين" في مطار الشارقة الدولي الحزمة الأكبر ضمن سلسلة مشروعات التوسعة التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 2.4 مليار درهم، والمتوقع الانتهاء منها في نهاية عام 2027.

كانت "هيئة مطار الشارقة" قد أطلقت حزمة من المشروعات لتطوير العمليات اللوجستية، منها المرافق والأبنية والأنظمة المتعددة وفق معايير خاصة للمحافظة على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين سير العمليات التشغيلية، تماشياً مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز مكانة المطار ليكون من أفضل 5 مطارات إقليمياً على صعيد تجربة السفر المتميزة وخدمة المتعاملين الرائدة.

حضر الاجتماع الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وعدد من مهندسي المشروع.

المصدر: وام
الشارقة
مطار الشارقة الدولي
ولي عهد الشارقة
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