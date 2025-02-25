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علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإندونيسي

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإندونيسي
25 فبراير 2025 21:05

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، بحثا خلاله العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين خاصة في المجالات التنموية وفرص تطويرها في إطار شراكتهما الاقتصادية الشاملة بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.
واستعرض سموه والرئيس الإندونيسي مسارات العمل المشترك في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وغيرها من المجالات التي تمثل أولوية تنموية للبلدين.
كما بحث الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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