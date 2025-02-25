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علوم الدار

«الإمارات الصحية» تستعرض رؤى الخبراء في منتدى «الذكاء الاصطناعي 360»

من فعاليات المنتدى (من المصدر)
26 فبراير 2025 01:00

دبي (الاتحاد)

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ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2025»، نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية منتدى «الذكاء الاصطناعي 360: رؤى من الخبراء»، بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والعالميين المختصين في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وذلك في مركز استكشاف الجادة بالشارقة.
واستُهلّ المنتدى بكلمة افتتاحية ألقتها مباركة إبراهيم، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والمدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أكّدت فيها التزام المؤسسة بتوظيف الذكاء الاصطناعي وتبني أحدث التقنيات الرقمية لضمان تقديم خدمات صحية متقدمة وذكية تلبي احتياجات المستقبل، مشيرةً إلى دور هذه التقنيات في تحسين جودة الرعاية الصحية وتسريع عجلة الابتكار في القطاع، بدءاً من تحسين دقة التشخيص الطبي ورفع كفاءة العمليات وصولاً إلى إحداث ثورة في الطب الشخصي القائم على البيانات، مع الأخذ بالاعتبار تحقيق التوازن بين تبني التقنيات الحديثة وحماية خصوصية المرضى وضمان جودة الرعاية الصحية.
وشهد المنتدى تنظيم حلقتين نقاشيتين جمعتا نخبة من الخبراء المحليين والعالميين، حيث سلّطت الحلقة الأولى الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، في حين ناقش المتحدثون في الحلقة الثانية موضوع الأمن السيبراني في الذكاء الاصطناعي.

شهر الإمارات للابتكار
الابتكار
شهر الابتكار
الإمارات
الإمارات تبتكر
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الذكاء الاصطناعي
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