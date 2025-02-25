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صقر غباش يستقبل أعضاء اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية

صقر غباش يستقبل أعضاء اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية
26 فبراير 2025 01:00

أبوظبي  (وام)

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استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي أمس أعضاء اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية الذي يضم عدداً من ممثلي المجالس التشريعية الخليجية.
حضر اللقاء كل من: الدكتور مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي عضوا المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي أمين عام المجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.
وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة حريصة على تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك والدفع به إلى مجالات تواكب تطلعات الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال معاليه: إن دولة الإمارات ومنذ تأسيسها تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز علاقات الأخوة والصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة بما يسهم في تفعيل مختلف أوجه الشراكة في شتى المجالات ويحقق تطلعات شعوب ودول المنطقة والعالم في التقدم والتنمية والازدهار.
وشدد معاليه على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم السياسة الخارجية للدول ومواكبة توجهات الدول في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

صقر غباش
الإمارات
المجالس البرلمانية الخليجية
المجلس الوطني الاتحادي
المجالس التشريعية الخليجية
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