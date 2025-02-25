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علوم الدار

«بلدية أبوظبي» تحصد المركز الأول في فئة «المهندس الواعد»

خلال تسلم الجائزة (من المصدر)
26 فبراير 2025 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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حصدت بلدية مدينة أبوظبي المركز الأول على مستوى الدولة، في فئة «المهندس الواعد» ضمن جائزة التميز والإبداع الهندسي، التي نظمتها جمعية المهندسين بالإمارات، ليعكس هذا الفوز التزام البلدية الراسخ بالتميُز الهندسي والابتكار المستدام، ويؤكد دعمها للإبداع الهندسي، من أجل تقديم حلول فعّالة تلبي احتياجات وتطلعات المستقبل.
وقد فازت كبير مهندسي الطرق بقطاع البنية التحتية وأصول البلدية، المهندسة ريم محسن محمد، بجائزة الشخصية الريادية- فئة المهندس الواعد، ليرسخ هذا التكريم مكانة بلدية مدينة أبوظبي كواحدة من الجهات الرائدة في القطاع الهندسي، ويؤكد أهمية تحفيز الكفاءات الهندسية الوطنية للتطور والإبداع والريادة، وتبني التقنيات المتطورة والممارسات الهندسية الرائدة لتعزيز الاستدامة والتطور في مختلف القطاعات، لتعزيز الثقة في قدرات البلدية ومشاريعها المستقبلية.
وتحتفي جمعية المهندسين بالإمارات، عبر تنظيم «جائزة التميز والإبداع الهندسي»، بالتميز وجهود المؤسسات والأفراد الذين يحققون أثراً إيجابياً في مختلف القطاعات الهندسية بالدولة، وتكرّم أصحاب المساهمات والإنجازات المتميزة في القطاع الهندسي، الذين ساهموا في دفع عجلة التقدم وتحقيق الريادة والتميز في القطاع الهندسي، استكمالاً لبناء الهرم التنموي الذي تشهده الدولة وبنسق متصاعد لا يتوقف.
كما تُعد هذه الجائزة الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، وتشكل منصة مثالية لتسليط الضوء على أفضل الممارسات والنماذج الهندسية المبتكرة والناجحة، وكيفية الاستفادة منها وتوظيفها، في ظل تطور ونمو المشاريع الهندسية في مختلف المجالات.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
جمعية المهندسين
جمعية المهندسين بالدولة
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