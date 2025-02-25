«الوطني» يستضيف الاجتماع الـ9 للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية

استضاف المجلس الوطني الاتحادي، بمقره في أبوظبي أمس، الاجتماع التاسع للجنة البرلمانية الخليجية - الأوروبية برئاسة الدكتور مروان عبيد المهيري، عضو المجلس، ومشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية.

ناقشت اللجنة التنسيق للاجتماع الذي تعقده يوم غد مع وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، بهدف تعزيز التنسيق والتشاور مع البرلمان الأوروبي حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع كل من ميرة سلطان السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، أمين عام المجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس، ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي السفير فهد بن صقر الجيماز، رئيس بعثة المجلس لدى الاتحاد الأوروبي.