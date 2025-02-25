إجراء تحليل شامل لمنظومة التعليم العالي في الدولة

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة «تايمز للتعليم العالي»، الجهة العالمية الرائدة والمتخصصة في مجال تقييم وتصنيف مؤسسات التعليم العالي، لإجراء تحليل شامل لمنظومة التعليم العالي في الدولة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التنافسية العالمية للجامعات الإماراتية في مجالي التعليم والبحث العلمي، وتعزيز تكامل مخرجات منظومة التعليم العالي مع الأولويات الوطنية.

جاء الإعلان تزامناً مع الاحتفاء باليوم الإماراتي للتعليم الذي يُقام تحت شعار «كلنا نُعلمِّ، وكلنا نتَعلمَّ» ويهدف إلى دعم التحول الاستراتيجي لقطاع التعليم في الدولة، وتعزيز ارتباطه بالتنمية البشرية وتنمية المجتمع.

وتوظف مؤسسة «تايمز للتعليم العالي»، بموجب هذا التعاون، خبراتها العالمية لتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وقياس مدى تنافسيتها مقارنة بأرقى الجامعات الدولية، إلى جانب تحديد مجالات التطوير ذات الأولوية. وسيسهم هذا التحليل في توفير رؤى وتحليلات تدعم السياسات الرامية إلى تعزيز مساهمة مؤسسات التعليم العالي في بناء وترسيخ اقتصاد معرفي متقدم ومستدام يدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات.

وقال الدكتور حسان المهيري، الوكيل المساعد لقطاع حوكمة وتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: «تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً راسخاً لتطوير قطاع التعليم العالي، إدراكاً منها لدوره المحوري في تحقيق التنمية والتقدم والنجاح على مستوى الفرد والمجتمع والوطن، من خلال بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. ومن هذا المنطلق تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم كفاءة وتنافسية مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في مجالات الابتكار والأبحاث المتقدمة وعلوم المستقبل».

وأضاف الدكتور حسان المهيري: «يمثل التعاون مع مؤسسة «تايمز للتعليم العالي» محطة مهمة تدعم هذه الجهود، باعتباره يوفر إطاراً يمكننا من خلاله إجراء تقييمات وتحليلات دقيقة لتقييم مكامن القوة وفرص التحسين لدى كافة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بما يضمن تعزيز جاهزيتها لإعداد كوادر وكفاءات مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية، وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير المنظومة التعليمية الوطنية بشكل شامل ومتكامل يدعم احتياجات المجتمع ويواكب متطلبات المستقبل».



5 مراحل

سينفَّذ المشروع على خمس مراحل، بداية من تنظيم جلسات تدريبية لممثلي الجامعات على مستوى الدولة لتعزيز فهمهم لمنهجية تصنيف مؤسسة «تايمز للتعليم العالي» وآليات تقديم البيانات.

وفي المرحلة الثانية، المتمثلة في تقديم البيانات وضمان الجودة، ستعمل المؤسسة على جمع وتحليل البيانات الخاصة بما يصل إلى أحد عشرَ محوراً أكاديمياً لعام دراسي محدد، وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً. وفي المرحلة الثالثة، التي تشمل المحاكاة وإنتاج التصنيفات، ستقوم المؤسسة بتقييم أداء الجامعات في دولة الإمارات، مع مقارنته بالمؤسسات الأكاديمية المرموقة عالمياً، بما يتيح تحديد مجالات التطوير وتعزيز القدرة التنافسية.

وفي المرحلة الرابعة، ستباشر مؤسسة «تايمز للتعليم العالي» تحليل مشهد التعليم العالي في الدولة، من خلال مراجعة الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات المختلفة على المستويين المحلي والاتحادي، لتقييم مدى انسجامها مع معايير التصنيف الجامعي العالمي. أما المرحلة الخامسة والأخيرة، فستُجرى خلالها مقارنة دولية شاملة بين أفضل الجامعات.