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علوم الدار

«التربية» تعتمد الجداول الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الثاني

وزارة التربية والتعليم (من المصدر)
26 فبراير 2025 01:02

دينا جوني (أبوظبي) 

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اعتمدت وزارة التربية والتعليم الجداول الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الثالث لغاية الثاني عشر، للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة للعام الأكاديمي 2024 - 2025، وتنطلق الامتحانات في العاشر من مارس المقبل في مواد المجموعة (أ) التي تضم المواد الأساسية، وتستمر لغاية 19 مارس، يسبقها تسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة (ب) العملية في الفترة من 3 إلى 7 مارس.
ويستهل طلبة الصف الثاني عشر في جميع المسارات التعليمية العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي، امتحاناتهم يوم 10 مارس المقبل، بمادة الفيزياء للعام والمتقدم والنخبة، ويؤدي طلبة المسار التطبيقي امتحان العلوم التطبيقية في اليوم ذاته.
وفي اليوم التالي يؤدي جميع الطلبة امتحان اللغة الإنجليزية، وفي 12 مارس يؤدي الطلبة امتحان اللغة العربية، وفي 13 مارس، يتقدم الطلبة لامتحان التربية الإسلامية، وفي 14 مارس مادة الكيمياء للمسارات الثلاثة (عام، ومتقدم، ونخبة)، وفي يوم 17 مارس يستأنف الطلبة امتحاناتهم بمادة الرياضيات، وفي 18 مارس الدراسات الاجتماعية التي يختتم بها امتحاناتهم طلبة المسار التطبيقي.
فيما يختتم طلبة الصف الثاني عشر من المسارات الثلاثة (العام، والمتقدم، والنخبة) امتحاناتهم بمادة الأحياء يوم 19 مارس.
وحددت الوزارة 8 موجهات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني, لضمان تنظيم سير الامتحانات والتزام الطلبة بالإجراءات المعتمدة في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة.
وتُعقد اختبارات الصفوف من الثالث إلى التاسع «ورقياً»، مع إلزام الطلبة بالحضور الواقعي إلى المدرسة لضمان سير العملية الامتحانية في بيئة مناسبة تحقق العدالة والمساواة بين جميع الطلبة، وذلك وفقاً للخطة التي وضعتها الوزارة لضمان تنفيذ الامتحانات وفق أعلى المعايير.
وفي المدارس الخاصة، سيتم تطبيق الاختبارات للصفين الخامس والتاسع «ورقياً» و«إلكترونياً»، على أن يلتزم الطلبة بالحضور الفعلي إلى المدرسة لأداء الامتحانات، وفق التوجيهات الصادرة من الوزارة.
ويطبّق اختبار كتابي إلكتروني في مادة اللغة الإنجليزية لطلبة الثاني عشر.
وأكدت الموجهات أنه يجب على جميع طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة التوجه إلى مدارس التعليم العام الحكومي لأداء اختباراتهم، حيث سيتم ذلك تحت إشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة إحضار الطلبة أجهزتهم الحاسوبية الخاصة، خلال فترة الامتحانات، وذلك لضمان جاهزيتهم الكاملة لأداء الاختبارات الإلكترونية بسلاسة من دون أي معوقات تقنية قد تؤثر في سير الامتحان.
ولا يُسمح للمعلمين بقراءة أسئلة الاختبارات المركزية، باستثناء الاختبارات الخاصة بطلبة الصف الثالث، حيث يُسمح للمعلم بقراءة الأسئلة فقط من دون تقديم أي تلميحات تتعلق بالإجابات.

امتحانات نهاية الفصل الثاني
امتحانات الفصل الثاني
الفصل الدراسي الثاني
امتحانات نهاية الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الثاني
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