تنفيذ مشروع صيانة الحدائق والزراعات التجميلية في الهير وسويحان

العين (وام)

باشرت بلدية مدينة العين تنفيذ مشروع صيانة وتعهيد الحدائق والزراعات التجميلية لمنطقتي الهير وسويحان بتكلفة إجمالية تزيد على 61 مليون درهم وتصل مدة إنجازه إلى 3 سنوات.

يتضمن المشروع صيانة الحدائق العامة والمصغرة بما يتناسب مع استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تقديم الخدمات الموجهة للمتعاملين بكفاءة مع تحسين المظهر العام للمدينة ما يسهم في رفع مؤشر رضا السكان عن جودة الحدائق والمرافق الترفيهية ومؤشر رضا المجتمع عن البيئة المعيشية المحيطة.

وأكدت المهندسة بخيتة جمعة الكعبي، مدير المشروع، أن المشروع يهدف إلى توفير بنية تحتية ومرافق مستدامة تلبي احتياجات المجتمع بما يحافظ على الأصول الزراعية وغير الزراعية ويحسّن من المظهر الجمالي عبر تطبيق أعلى معايير الجودة مع زيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء.

وأضافت الكعبي: أن المشروع يشمل تأهيل الملاعب من خلال تغيير المقاعد والأرضيات وفي الحدائق العامة سيتم تأهيل أعمدة الإنارة وتغيير العشب الصناعي إلى جانب صيانة وتجميل الحدائق العامة والمصغرة و الملاعب والمماشي الموجودة في نطاق القطاع الشمالي من مدينة العين.

وتتوزع عمليات الصيانة للمشروع على كل من حديقة الهير، وحديقة الشويب، وحديقة الفقع، وحديقة ناهل وواحة الهير ومتنزه الهير الترفيهي، والحدائق المصغرة في الأحياء السكنية.