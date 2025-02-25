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علوم الدار

«صندوق الوطن» يحتفل بتخريج 230 مشاركاً من برنامج «سويفت»

الخريجون في صورة جماعية (وام)
26 فبراير 2025 01:00

أبوظبي (وام)

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كرّم صندوق الوطن، أمس الأول، الطلبة المتميزين من خريجي برنامج «مسرعات سويفت» الذي أطلقه، بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والعالميين، من أجل تمكين أبناء الوطن، وإطلاق قدراتهم في مجالات التقنية الحديثة والبرمجة.
وبلغ عدد خريجي البرنامج 230 خريجاً وخريجة من أبناء وبنات الإمارات، الذين تم تدريبهم ليكونوا نواة لجيل من المبرمجين الشباب، وفرقاً من رواد الأعمال في مجال التطبيقات.
كما كرّم الصندوق، الجهات التي أسهمت في إنجاح هذا البرنامج، و16 مرشداً من الذين أشرفوا على البرنامج، بحضور أكثر من 1250 شخصاً من أولياء أمور الطلبة المكرمين والمعلمين، وعدد كبير من الشركاء والداعمين وقطاع كبير من طلاب المدارس من إمارات الدولة.
وقال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، إن الصندوق يسعى من خلال عدد كبير من المبادرات والأنشطة والبرامج، إلى الإسهام في بناء مجتمع المعرفة بفئاته كافة ولا سيما الناشئة والشباب الذين سيقودون في المستقبل مسيرة التنمية والنهضة الشاملة، إضافة إلى دوره في تعزيز هوية وطنية دائمة ومستدامة ركائزها الإنتاجية والمسؤولية والتمكين. وأضاف: إن صندوق الوطن يعمل من خلال شراكاته مع المؤسسات العالمية والتعليمية لتأسيس جيل يستطيع أن يقدم حلولاً مبتكرة ومستدامة في المجتمع، ويدرك أهمية المعرفة، ويسعى للمشاركة في تحقيق نهضة الوطن، مؤكداً اعتزازه باكتساب الطلبة الذين تخرجوا في برنامج «مسرعات سويفت»، القدرة على العمل بشكل احترافي على أرض الواقع.
وأكد أن دور الصندوق من أجل تعزيز الهوية الوطنية لا ينفصل عن دوره في تمكين الشباب، وأن صندوق الوطن يعمل منذ تأسيسه على تعزيز قدرات شباب الإمارات، وتمكينهم من بناء مستقبل مشرق لهم ولمجتمعاتهم.

صندوق الوطن
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