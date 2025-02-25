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علوم الدار

شرطة الشارقة تؤكد جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

شرطة الشارقة تؤكد جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك
25 فبراير 2025 22:20

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال خطة أمنية ومرورية تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان لأفراد المجتمع طوال الشهر الفضيل، وتحسين السلامة المرورية على طرق الإمارة.
وأشاد العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام الإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني بشرطة الشارقة، بالوعي المجتمعي، وتعاون أفراد المجتمع مع رجال الشرطة في الحد من السلوكيات السلبية، وتحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة في تعزيز الأمن والسلامة وجودة الحياة.
وأوضح أن الخطة الأمنية والمرورية تتضمن متابعة مواقع الخيم الرمضانية والمساجد ورصد أية سلوكيات سلبية، وتنظيم حركة السير والمرور في جميع الميادين والمناطق المحيطة بالمساجد للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، وضمان سلاسة الحركة المرورية وانسيابيتها.
ولفت إلى أن شرطة الشارقة ستواصل حملاتها التوعوية عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية لنشر الثقافة الأمنية وتعزيز السلوكيات الإيجابية في شهر رمضان المبارك، خاصةً فيما يتعلق بالقيادة الآمنة وعدم الوقوف العشوائي قرب المساجد والخيم الرمضانية، حفاظاً على السلامة العامة، وتجنب الازدحامات.

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المصدر: وام
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