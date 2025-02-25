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علوم الدار

«تقنيات إدارة الأزمات» ينطلق 8 أبريل بمشاركة دولية واسعة

«تقنيات إدارة الأزمات» ينطلق 8 أبريل بمشاركة دولية واسعة
26 فبراير 2025 01:00

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أمس، عن تنظيم «معرض تقنيات إدارة الأزمات» بالتزامن مع القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، ومن المقرر عقدها ما بين 8 و9 أبريل القادم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
يسعى المعرض لإبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في تعزيز الشراكات العالمية والابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة، مع التركيز على المبادرات الاستراتيجية المشتركة التي تدعم الاستعداد والاستجابة الفعالة للأزمات. كما يضم المعرض تحت مظلته نخبة من المؤسسات الحكومية والخاصة، والمعاهد الأكاديمية، ومنظمات الطوارئ والإغاثة، ومزودي التكنولوجيا، من داخل دولة الإمارات وخارجها.

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وقال معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: «عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز مكانة دولة الإمارات في مختلف المجالات، وفي إطار جهود الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لتوحيد الجهود العالمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في المجالات التقنية المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث، سنقوم بتنظيم معرض تقنيات إدارة الأزمات 2025 بمشاركة دولية ووطنية واسعة».
وأضاف معاليه: «إن معرض تقنيات إدارة الأزمات 2025 يعكس التزام دولة الإمارات بدفع عجلة الابتكار وتطوير القدرات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ والأزمات، ويؤكد أهمية التخطيط الاستباقي وتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ على المستوى الوطني والدولي».
ويستقطب معرض تقنيات إدارة الأزمات 2025 نخبة من الخبراء والمتخصصين العالميين في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف خلق منصة تفاعلية تجمع تحت مظلتها مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية بالتعامل مع الأزمات والطوارئ والكوارث، وذلك بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التعاون والعمل المشترك، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة محلياً وعالمياً، والتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات والحلول الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي من شأنها رفع قدرة الجهات المعنية على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بكفاءة أكبر على مختلف الأصعدة. ويمكن للمؤسسات والشركات تسجيل اهتمامها للمشاركة في معرض تقنيات إدارة الأزمات 2025 عبر زيارة الموقع الإلكتروني للقمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات (www.wcems.ae).

الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
أبوظبي
الإمارات
إدارة الأزمات
إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
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