أحمد بن طحنون يشهد تخريج دفعة «صقور الوطن»

أبوظبي (وام)

شهد اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، الحفل الذي نظمه مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، الذراع التدريبية لكليات التقنية العليا، وكلية خليفة بن زايد الجوية، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلبة بكالوريوس علوم الطيران والإسناد الجوي، تحت اسم «صقور الوطن».

تأتي هذه المناسبة تتويجاً لجهود الخريجين وعزمهم على تحقيق التفوق الأكاديمي والعسكري، ليصبحوا جزءاً أساسياً من قوة الوطن وأمانه.

حضر الحفل، الذي أقيم في مسرح كليات التقنية العليا ببني ياس، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، ومعالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، واللواء الركن راشد محمد عبدالله الشامسي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، واللواء الركن عبيد سيف الكتبي، رئيس القضاء العسكري، والعميد الركن عبيد المنصوري، رئيس الإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب بوزارة الدفاع، والدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، ومحمد غياث، الرئيس التنفيذي لمركز الأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وأعضاء الهيئة التدريسية وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

استُهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلاه عرض فيديو «صقور الوطن»، الذي ألقى الضوء على البيئة التعليمية المتميزة والتدريبات النوعية التي أعدت الخريجين. وأشاد محمد غياث، الرئيس التنفيذي لمركز سيرت، في كلمته، بالدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمؤسسات التعليم في الدولة، مما أسهم في تمكينها من أداء رسالتها السامية في تأهيل وتمكين كوادرنا الوطنية.

وأكد أهمية التعاون المثمر بين مركز سيرت وكلية خليفة بن زايد الجوية، والذي أثمر بتخريج جيل من الشباب المؤهلين لخدمة القطاعين العسكري والأمني بكفاءة واحترافية. وفي كلمة ألقاها أحد الخريجين، عبّر عن بالغ شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة، التي قدمت لهم الدعم والثقة لتحقيق النجاح الأكاديمي. وأكد التزامهم الراسخ بخدمة وطنهم والعمل بإخلاص لحماية أمنه واستقراره.

وفي ختام الحفل، قام اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان بتوزيع الشهادات على الخريجين والخريجات، ثم تم التقاط الصورة التذكارية. ويجسد هذا اليوم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتزويد الأجيال القادمة بالعلم والمعرفة، ليكونوا في طليعة المحافِظين على أمن واستقرار الوطن، وللمساهمة في بناء مستقبل مشرق.