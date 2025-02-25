«معاً» تطلق علامة «من المجتمع للمجتمع»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية من خلال منصة موحدة، علامة «من المجتمع للمجتمع»، بهدف تسجيل وتوثيق العطاء المجتمعي وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتأتي المبادرة انسجاماً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن عام المجتمع 2025 في دولة الإمارات، وتمثل مرجعاً مرئياً للمساهمات المجتمعية ووسيلة لتوثيق تاريخ العطاء وإبراز دور الأفراد والمؤسسات ممن لعبوا دوراً فعّالاً في دعم المشاريع الاجتماعية التي أحدثت تحولاً إيجابياً في إمارة أبوظبي.

وتجسد العلامة تكريماً مستحقاً للجهود الجماعية التي يبذلها أفراد المجتمع، حيث تُشيد لوحات التقدير للمشاريع المجتمعية المتنوعة بثقافة العطاء في دولة الإمارات.

وتهدف هيئة «معاً» إلى توحيد الأفراد والشركات والمجتمعات، وتشجيعهم على المساهمة الفعّالة في مواجهة التحديات المجتمعية والمشاركة في تحقيق التغيير البنّاء، وذلك من خلال منح العلامة إلى المشاريع المجتمعية البارزة في مختلف أنحاء الإمارة.

وتعمل العلامة أيضاً على توثيق الأثر الملموس للمساهمات المجتمعية وتكريم المشاريع التي يقودها شركاء هيئة معاً.

وقال عبدالله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: يتزامن إطلاق مبادرة «من المجتمع للمجتمع» مع الإعلان عن عام المجتمع 2025 في دولة الإمارات، مما يعكس التزامنا بتعزيز قيم المسؤولية المشتركة، ويسلّط الضوء على دور هيئة معاً في دفع عجلة التنمية الاجتماعية. ونواصل التزامنا بالربط بين الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمشاريع الاجتماعية والمؤسسات غير الربحية، إلى جانب العمل مع شركائنا لإطلاق مشاريع فعالة تُعنى بمعالجة الأولويات الاجتماعية في الإمارة. وتعكس المبادرة التزامنا الراسخ بأهمية تحفيز المشاركة المجتمعية لإلهام الأجيال القادمة».

وتكرّم مبادرة «من المجتمع للمجتمع» الحلول التي تقدمها هيئة معاً للأولويات الاجتماعية، بما في ذلك تقديم المساعدة في سداد الرسوم الدراسية، وتطوير المدارس، وإنشاء مراكز العلاج، والأندية المجتمعية، ومشروع بيوت منتصف الطريق وتطوير الحدائق المجتمعية.

تقديم المساهمات

يمكن تقديم المساهمات بمنتهى السهولة والسرعة من خلال الموقع الإلكتروني:

https://fundraise.maan.gov.ae/ar/projects أو التطبيق المخصص للهواتف المحمولة العاملة بنظامي آبل وأندرويد، إضافة إلى التحويلات المصرفية أو عبر أجهزة الصراف الآلي.