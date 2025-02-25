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علوم الدار

«خيرية الشارقة»: 25 ألف مستفيد من السلة الرمضانية

خلال توزيع المير (من المصدر)
26 فبراير 2025 01:01

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت جمعية الشارقة الخيرية، بدء توزيع مخصصات السلة الرمضانية لمصلحة 25 ألف مستفيد من سكان إمارة الشارقة، وذلك في إطار جهود الجمعية لتخفيف معاناة الأسر المتعففة، خلال شهر رمضان المبارك.
وتضمنت السلة الرمضانية مجموعة من المواد الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات الأسر في الشهر الفضيل، مثل الأرز، والطحين، والسكر، والزيت، والتمور، بالإضافة إلى مجموعة من المكونات الأخرى التي تساهم في تأمين احتياجات الأسر من المواد الأساسية، وتجري عملية توزيع السلال عبر عدد من مراكز الجمعية المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوزيع المساعدات بطريقة منظمة وسلسة.
ولاقت حملة توزيع السلة الرمضانية إشادة واسعة من المستفيدين الذين عبّروا عن امتنانهم للدور الكبير الذي تقوم به جمعية الشارقة الخيرية في تقديم الدعم للمحتاجين، ونحن على أعتاب الشهر الكريم.
وقال محمد سُليم المنعي، مدير إدارة المساعدات بالجمعية: «إن توزيع السلة الرمضانية يعد جزءاً من التزامنا الدائم برعاية الفئات المستحقة من الأسر في إمارة الشارقة، ونحن فخورون بتوسيع دائرة المستفيدين هذا العام لتصل إلى 25 ألف شخص»، مشيراً أن المشروع يهدف إلى تخفيف العبء المادي عن الأسر المتعففة وضمان توفير احتياجاتهم الأساسية في رمضان، وهو هدف جليل لم يكن ليتحقق لولا دعم المحسنين والمتبرعين الذين يساهمون في استدامة مشاريعنا الخيرية، متوجهاً لهم بالشكر الجزيل لما يقدمونه من دعم لا محدود لمشاريع ومبادرات الجمعية.

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