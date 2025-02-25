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علوم الدار

منصور بن محمد يشهد تخريج «برنامج دبي لطب الكوارث»

منصور بن محمد يكرم الخريجين (وام)
26 فبراير 2025 01:01

دبي (الاتحاد)

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شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة دبي الصحية، أمس، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج دبي لطب الكوارث والدبلوم المهني للصحة العامة وإدارة الكوارث الذي نظّمته هيئة الصحة بدبي، ويُعد أولى ثمار التعاون بين الهيئة وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وبرنامج الإمارات الوطني للتدريب.
وفي هذه المناسبة، أكد سموّ نائب رئيس مجلس إدارة دبي الصحية أن برنامج «دبي لطب الكوارث»، يعكس الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى التعزيز المستمر لجاهزية الإمارة لمواجهة التحديات، ورفع مستوى جاهزية الكوادر الطبية للتعامل السريع مع الأزمات، وتقديم أفضل مستويات الخدمات الطبية، وفق أعلى المعايير الدولية.
حضر الحفل عوض صغيّر الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إلى جانب مسؤولي الجهات الشريكة.

منصور بن محمد
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الإمارات
منصور بن محمد بن راشد
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هيئة الصحة في دبي
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
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