«تنفيذي الشارقة» يعتمد مستحقي منح الأراضي السكنية

الشارقة (وام)

ترأّس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

ورفع المجلس خلال جلسته أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيوخ، وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجلّ أن يعيده عليهم بالخير والبركة والقبول.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتوفير العيش الكريم لأبناء الإمارة، اعتمد المجلس الدفعة الأولى لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية البالغ عددهم 2000 مستحق بواقع 1200 منتفع من منح الأراضي السكنية، و800 منتفع من منح الأراضي الاستثمارية، متوزعين على مختلف مدن ومناطق الإمارة.

واطلع المجلس على عرض حول مشروع الدراسة الإسكانية لإمارة الشارقة حتى العام 2050 التي تهدف إلى وضع خطة إسكانية شاملة ومستدامة للإمارة، تعتمد على تقييم شامل لقطاع الإسكان، واستشراف الاحتياجات المستقبلية، وتطوير سياسات إسكانية متكاملة.

وتأتي أهمية الدراسة في سعيها لتقديم نموذج واقعي لنمو السكان ضمن مدن ومناطق الإمارة، وإعداد خريطة طريق لجهود العمل الإسكاني، والاستفادة من تقنيات البناء الحديث والمستدام.

وتضمن العرض الخطة الزمنية لإعداد الدراسة، والمحاور الرئيسة للدراسة وهي الاجتماعية والعمرانية والاقتصادية، مما يوفّر مخرجات متكاملة ضمن رؤية حكومة الشارقة.