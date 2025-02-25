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علوم الدار

اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تنظم ندوة حول «الإعلان العالمي»

اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تنظم ندوة حول «الإعلان العالمي»
26 فبراير 2025 01:00

أبوظبي (وام)

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نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة فكرية من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، فعالية عامة حول الماضي والحاضر والمستقبل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأقيمت الفعالية أمس في مقر الأكاديمية، وهي الأولى ضمن سلسلة من 6 فعاليات ستعقد بين فبراير ويونيو 2025.
وتأتي هذه السلسلة استكمالاً للنجاح الذي حققته الجولة الأولى من 7 مناقشات عقدت خلال عام 2024، التي شهدت حضور أكثر من 700 مشارك من مختلف القطاعات، وأكثر من 20 متحدثاً من الأكاديميين وصانعي السياسات وممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وخلال الجلسة النقاشية، تناول المتحدثون التاريخ الفريد والمكانة الخاصة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الوثيقة التي صيغت واعتمدت عام 1948 عقب الحربين العالميتين الأولى والثانية. وناقشوا كيفية تحقيق التوازن بين المبادئ العالمية واحترام التنوع الثقافي والأيديولوجي أثناء صياغة الوثيقة. كما تطرقت المناقشات إلى عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأوضاع منظومة حقوق الإنسان في الوقت الحالي، ومدى التزامها بالتطلعات والأهداف التي بُنيت عليها عند إنشائها. 
وتُعد اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات الآلية الوطنية الرسمية لتنسيق الجهود بين الوزارات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة.

حقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
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