«إقامة دبي» تحتفل مع الكويتيين

دبي (الاتحاد)

احتفلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي مع الأشقاء الكويتيين بيومهم الوطني، حيث استقبلت المسافرين القادمين من دولة الكويت عبر مطار دبي الدولي في أجواء مميزة تُجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وشهدت الفعالية تخصيص كاونتر خدمة خاص يحمل شعار «للكويت وأهلها.. هذا كاونتركم، وهذي داركم، نورتوا الإمارات»، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية وإضاءة البوابات الذكية باللون الأزرق، مما أضفى لمسة احتفالية زادت من بهجة المناسبة.

وشاركت الشخصيتان الأيقونيتان، سالم وسلامة، في استقبال الأطفال والترحيب بهم، ليضفوا على الحدث أجواء عائلية دافئة، كما تم ختم جوازات المسافرين القادمين من الكويت بختم خاص يحمل شعار #الإمارات_تحب_الكويت، تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن هذا الاحتفال يعكس متانة العلاقات بين الإمارات والكويت، قائلاً: «إن استقبال الأشقاء الكويتيين بهذه الحفاوة يجسد روح الأخوة والصداقة التي تربطنا قيادةً وشعباً».