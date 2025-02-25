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«شرطة أبوظبي» تشارك في احتفالية اليوم الوطني للكويت

«شرطة أبوظبي» تشارك في احتفالية اليوم الوطني للكويت
26 فبراير 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت شرطة أبوظبي في احتفالات سفارة دولة الكويت لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني الـ64 لدولة الكويت الشقيقة، مؤكدة الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وشارك جمال محمد الغنيم، سفير دولة الكويت لدى الدولة، في المسيرة الاحتفالية التي تقدمها فرسان شرطة أبوظبي «الخيالة» ودورية الدراجات الهوائية بإدارة الدوريات الخاصة والدوريات الشرطية ودورية السعادة بمديرية المرور والدوريات الأمنية.
وقدمت فرقة موسيقى الشرطة بإدارة المراسم والعلاقات العامة أمام الضيوف مقطوعات موسيقية معبرة ابتهاجاً وفرحة بهذه المناسبة الوطنية.

الاحتفال باليوم الوطني للكويت
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أبوظبي
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