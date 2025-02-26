الخميس 27 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حالة الطقس المتوقعة في الدولة

حالة الطقس المتوقعة في الدولة
26 فبراير 2025 07:28

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في حسابه عبر منصة إكس، حالة الطقس،حيث تشهد الدولة استمراراً للرياح الشمالية الغربية قوية إلى نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج ويصل ارتفاع الموج إلى 9 أقدام أحياناً في الخليج العربي وذلك حتى الساعة 06:00 من يوم غد الخميس.

أخبار ذات صلة
تشماييف يشيد بتطور «المصارعة الإماراتية»
النائب العام للدولة: أمر رئيس الدولة بالإفراج عن عدد من النزلاء يجسد نهج التسامح

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس في الإمارات
الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
تشماييف يشيد بتطور «المصارعة الإماراتية»
الرياضة
تشماييف يشيد بتطور «المصارعة الإماراتية»
اليوم 12:30
الخليج يُعيد الأمل إلى الهلال في السباق مع الاتحاد
الرياضة
الخليج يُعيد الأمل إلى الهلال في السباق مع الاتحاد
اليوم 11:56
لايبزج يُكمل «مربع الذهب» في كأس ألمانيا
الرياضة
لايبزج يُكمل «مربع الذهب» في كأس ألمانيا
اليوم 11:50
إيقاف رئيس نادي مرسيليا 15 مباراة!
الرياضة
إيقاف رئيس نادي مرسيليا 15 مباراة!
اليوم 11:25
أرشيفية
اقتصاد
اتفاقية بين"أدنوك" و"أوساكا غاز" اليابانية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©