منطقة الظفرة تسجل أدنى درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أدنى درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم،الأربعاء.

وأوضح "الوطني للأرصاد" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 9.2 درجة مئوية في حرس حدود الجزيرة والغويفات (منطقة الظفرة) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.