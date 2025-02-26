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انطلاق أعمال إنفستوبيا 2025 في أبوظبي

أبوظبي
26 فبراير 2025 09:52

انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال النسخة الرابعة لـ "إنفستوبيا 2025"، تحت شعار "تسخير قوة الاستثمارات الضخمة"، وتستمر يومين.

يشارك في الحدث أكثر من 100 متحدث من قادة الحكومات والوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار وخبراء الاقتصاد وأصحاب الثروات وصناديق الاستثمار الجريء، من نحو 20 دولة، وبحضور أكثر من 2000 مشارك، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من المؤسسات والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية.

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ويعقد خلال هذه النسخة منتديات أعمال عالمية والتي تضم "منتدى الأعمال العربي وآسيا الوسطى وأذربيجان"، و"قمة الأعمال العربية الصينية"، ومنتدى "100 شركة من المستقبل" لريادة الأعمال في الدولة.

وتشهد النسخة الرابعة لـ "إنفستوبيا" عقد أكثر من 51 جلسة حوارية، كما تشهد للمرة الأولى عقد سلسلة من منتديات أعمال عالمية وطاولات مستديرة، والتي ستجمع المستثمرين ورجال الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، إضافة إلى العديد من جلسات حوارية متخصصة لمناقشة مستقبل ريادة الأعمال وتمكين المشاريع الناشئة من النمو والازدهار.
 

المصدر: وام
إنفستوبيا
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