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علوم الدار

جامعتا الإمارات والسلطان قابوس يمولان 5 مشاريع بحثية مبتكرة

جامعتا الإمارات والسلطان قابوس يمولان 5 مشاريع بحثية مبتكرة
26 فبراير 2025 11:17

منحت جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة السلطان قابوس، تمويلاً لخمسة مشاريع بحثية رائدة ضمن برنامج البحث المشترك بين الجامعتين، باعتبارهما من الجامعات الرائدة في مجال البحث العلمي في دولة الإمارات وسلطنة عمان.

ويعكس هذا التعاون التزاماً مشتركاً بتطوير المعرفة ووضع حلول بحثية مبتكرة للتحديات الاجتماعية الملحة، حيث تغطي المشاريع المختارة مجالات متعددة التخصصات تتماشى مع الأولويات الوطنية في كلا البلدين، بما في ذلك الصحة العامة، والتقدم في الصناعات الدوائية، وعلوم المواد، والأمن المائي، والاقتصاد الرقمي.

وتهدف هذه الجهود البحثية إلى معالجة قضايا ملحة مثل نمذجة الأمراض، وابتكارات علاج السرطان، والمواد الصناعية المستدامة، إدارة الموارد المائية، وريادة الأعمال في المنصات الرقمية الناشئة.

ومن خلال الاستفادة من خبرات الباحثين من كلتا المؤسستين، يعزز هذا البرنامج الابتكار، ويقوي القدرة البحثية الإقليمية، ويساهم في حل التحديات الرئيسة التي تواجه دولة الإمارات، وسلطنة عمان.

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وقال الدكتور رامي بيرم، النائب المشارك لشؤون البحث العلمي في جامعة الإمارات، إن التعاون بين الجامعتين يمثل خطوة مهمة في التعاون الأكاديمي الإقليمي، وذلك من خلال تعزيز البحث العلمي الذي لا يقتصر فقط على تحسين التفوق الأكاديمي، بل أيضاً على إيجاد حلول عملية واقعية في كلا البلدين.

من جانبه، أكد الدكتور غازي الرواش، عميد البحث العلمي في جامعة السلطان قابوس، أهمية دور البرنامج في تعزيز التعاون البحثي القوي، ما يتيح لأعضاء هيئة التدريس والطلاب العمل معاً في مشاريع ذات تأثير عالٍ تعالج التحديات الوطنية والإقليمية.

ويمثل برنامج البحث المشترك بين جامعتي الإمارات العربية المتحدة والسلطان قابوس التزام كلتا المؤسستين بتعزيز التميز البحثي، وتشجيع الابتكار، وتقوية الروابط بين الإمارات وسلطنة عمان، فيما تواصل الجامعتان في المستقبل، استكشاف فرص توسيع التعاون البحثي الذي يعود بالنفع على المجال الأكاديمي والصناعي والمجتمع بشكل عام.

المصدر: وام
جامعة الإمارات
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