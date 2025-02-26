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بلدية أبوظبي تنظم فعاليات متنوعة في شهر الابتكار

بلدية أبوظبي تنظم فعاليات متنوعة في شهر الابتكار
26 فبراير 2025 16:14

نظم قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، إدارة المعرفة والابتكار، في بلدية مدينة أبوظبي، فعاليات متعددة ضمن شهر الابتكار منها عدد من الورش المتخصصة، إضافة إلى معرض للمشاريع الابتكارية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والذي تضمن أكثر من 15 مشروعاً.

 

وأكد سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، خلال افتتاحه المعرض، أهمية اتباع نهج ابتكاري وإبداعي يساهم في تعزيز الخدمات وإسعاد المجتمع.

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وتأتي هذه الفعاليات في إطار التزام البلدية بالابتكار كنهج تطويري، يحقق تطلعات المجتمع، ويرتقي بالخدمات، ويستشرف المستقبل، والتزامها بالعمل على تطوير خدماتها وإمكاناتها باستخدام أحدث الأفكار الإبداعية والابتكارية.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي سعيها إلى نشر مفهوم وثقافة الابتكار الحكومي بين موظفيها وشركائها ومتعامليها والمجتمع المحلي، وذلك من خلال توفير بيئة عملية داعمة للابتكار.

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
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