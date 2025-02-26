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هزاع بن زايد يستقبل وفداً من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي

هزاع بن زايد يستقبل وفداً من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي
26 فبراير 2025 12:55

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وفداً من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، واطلع سموه على استراتيجيات النهوض بقطاعي الثقافة والسياحة في منطقة العين.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «استقبلنا وفداً من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، واطلعنا على استراتيجيات النهوض بقطاعي الثقافة والسياحة في منطقة العين، حيث التاريخ والعراقة والكنوز الأثرية والمنشآت السياحية الفريدة، وبحثنا سبل التطوير، بما يعزز مكانة العين الرائدة على الخارطة السياحية والثقافية العالمية».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هزاع بن زايد
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