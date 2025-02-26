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سعود بن صقر يستقبل سفير جمهورية الهند وقنصلها العام

سعود بن صقر يستقبل سفير جمهورية الهند وقنصلها العام
26 فبراير 2025 17:07

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم، سعادة سنغاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وسعادة ساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والإمارات الشمالية، اللذين قدِما للسلام على سموه.

 

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ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادتي السفير والقنصل العام، وبحث معهما العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع جمهورية الهند في مختلف المجالات، مشيداً بجهودهما في توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. من جانبه عبّر سعادة سنغاي سودهير، وسعادة ساتيش كومار سيفان، عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدين بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات.

المصدر: وام
سعود بن صقر
الإمارات
الهند
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