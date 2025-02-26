الخميس 27 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توقعات بسقوط أمطار غداً

توقعات بسقوط أمطار غداً
26 فبراير 2025 17:34

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية، يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة على البحر مثيرة للغبار أحياناً نهاراً على اليابسة، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.والموج في الخليج العربي مضطرب ، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:27، والمد الثاني عند الساعة 02:17، والجزر الأول عند الساعة 19:36، والجزر الثاني عند الساعة 07:01.
وفي بحرعمان يكون الموج مضطرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:56، والمد الثاني عند الساعة 22:02، والجزر الأول عند الساعة 24 :15، والجزر الثاني عند الساعة 04:09.

أخبار ذات صلة
تشماييف يشيد بتطور «المصارعة الإماراتية»
النائب العام للدولة: أمر رئيس الدولة بالإفراج عن عدد من النزلاء يجسد نهج التسامح
المصدر: وام
الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
تشماييف يشيد بتطور «المصارعة الإماراتية»
الرياضة
تشماييف يشيد بتطور «المصارعة الإماراتية»
اليوم 12:30
الخليج يُعيد الأمل إلى الهلال في السباق مع الاتحاد
الرياضة
الخليج يُعيد الأمل إلى الهلال في السباق مع الاتحاد
اليوم 11:56
لايبزج يُكمل «مربع الذهب» في كأس ألمانيا
الرياضة
لايبزج يُكمل «مربع الذهب» في كأس ألمانيا
اليوم 11:50
إيقاف رئيس نادي مرسيليا 15 مباراة!
الرياضة
إيقاف رئيس نادي مرسيليا 15 مباراة!
اليوم 11:25
أرشيفية
اقتصاد
اتفاقية بين"أدنوك" و"أوساكا غاز" اليابانية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©