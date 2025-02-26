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علوم الدار

هزاع بن زايد يتفقد ميدان "سيح صبرة" لسباقات الهجن في العين

هزاع بن زايد يتفقد ميدان "سيح صبرة" لسباقات الهجن في العين
26 فبراير 2025 18:15

تفقد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، ميدان "سيح صبرة" لسباقات الهجن في منطقة العين.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «قمنا بجولة تفقدية في ميدان "سيح صبرة" لسباقات الهجن في منطقة العين، واطلعنا على المشاريع التطويرية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في الميدان. الرياضات التراثية تحظى بدعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اعتزازاً بالهوية الأصيلة وحفاظاً على الموروث الثقافي».

 

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