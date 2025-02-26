هزاع بن زايد يتفقد ميدان "سيح صبرة" لسباقات الهجن في العين

تفقد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، ميدان "سيح صبرة" لسباقات الهجن في منطقة العين.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «قمنا بجولة تفقدية في ميدان "سيح صبرة" لسباقات الهجن في منطقة العين، واطلعنا على المشاريع التطويرية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في الميدان. الرياضات التراثية تحظى بدعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اعتزازاً بالهوية الأصيلة وحفاظاً على الموروث الثقافي».

قمنا بجولة تفقدية في ميدان "سيح صبرة" لسباقات الهجن في منطقة العين، واطلعنا على المشاريع التطويرية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في الميدان. الرياضات التراثية تحظى بدعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اعتزازاً بالهوية الأصيلة وحفاظاً على الموروث الثقافي. pic.twitter.com/lzL9QV4GHd — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) February 26, 2025