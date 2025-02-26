حمدان بن محمد يعلن  اكتمال عملية تطوير "اتحاد سات"

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عن اكتمال عملية تطوير أحدث المشاريع الفضائية "اتحاد سات".

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نُعلن اكتمال عملية تطوير أحدث مشاريعنا الفضائية "اتحاد سات"، وهو قمر اصطناعي راداري متقدّم سينطلق للفضاء الشهر المقبل، وتم تطويره ضمن شراكة استراتيجية بين مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة "ساتريك انيشيتيف" الكورية الجنوبية، وسيوظف "اتحاد سات" أحدث التقنيات في مجال التصوير في كافة الظروف الجوية وبدقة عالية ... طموحاتنا في قطاع الفضاء بلا حدود، وثقتنا بقدرات شبابنا كبيرة لرفع اسم الإمارات عالياً، والمساهمة في تشكيل مستقبل علمي ومعرفي أفضل للبشرية».