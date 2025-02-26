ينطلق "حيّ رمضان" في دورته الثالثة بفعاليات متنوعة، تشمل لأول مرة موائد إفطار وسحور في ساحة الوصل وسط أجواء رمضانية بتصاميم مستوحاة من التراث، إلى جانب عروض موسيقية ومسرحية تفاعلية تناسب جميع الأعمار.

ويستضيف الحدث مدفع الإفطار الرسمي لإمارة دبي بالتعاون مع شرطة دبي ومؤسسة دبي للإعلام، ما يتيح للزوار فرصة معايشة الأجواء الرمضانية التقليدية، في حين يُتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 50 ألف زائر خلال الشهر الكريم.

وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات في مدينة إكسبو دبي: "نجح حيّ رمضان في ترسيخ مكانته كوجهة رمضانية مفضلة، وحرصنا هذا العام على تقديم أنشطة جديدة تناسب جميع الأعمار، حيث تُقام لأول مرة موائد الإفطار والسحور في ساحة الوصل وسط أجواء رمضانية فريدة، كما ستشهد عطلات نهاية الأسبوع عروضاً موسيقية ومسرحية تعكس القيم الثقافية والتراثية للشهر الفضيل".

وتضم الفعاليات عروضاً مسرحية، أبرزها "راشد ولطيفة في مهمة البحث عن القمر"، الذي يشهد ظهور حوت بطول 10 أمتار على المسرح، إضافة إلى عروض موسيقية تقدمها أوركسترا فردوس، كما سيتم عرض قصص الأنبياء بتقنيات ضوئية متطورة على قبة الوصل.

ويوفر الحدث تجارب إفطار وسحور متعددة، حيث تستوعب الموائد الرمضانية أكثر من 1000 شخص في وقت واحد، بإشراف الطاهية الإماراتية ميرا النقبي والشيف ميشيل نصّار، مع خيارات متنوعة مثل "مائدة الحيّ" التي تعزز روح المشاركة المجتمعية، وخيار "الإفطار الخاص" للعائلات والمجموعات.

كما تتوفر مجالس رمضانية تقدم القهوة العربية والشاي التقليدي، إضافة إلى ألعاب ترفيهية. ويخصص الحدث أنشطة للأطفال تشمل ورش عمل تفاعلية ومغامرة "مذكرة حيّ رمضان"، إلى جانب المسابقة اليومية "البحث عن الهلال"، فيما يستقبل مسجد منطقة التنقل المصلين لأداء الصلوات وصلاة التراويح والتهجد.