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«الإحسان الخيرية» و«الشارقة الخيرية» و «دار البر» تدعم غزة بـ 100 طن مساعدات بمناسبة شهر رمضان

«الإحسان الخيرية» و«الشارقة الخيرية» و «دار البر» تدعم غزة بـ 100 طن مساعدات بمناسبة شهر رمضان
26 فبراير 2025 22:57

في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشعب الفلسطيني، أعلنت كل من جمعية الإحسان الخيرية وجمعية الشارقة الخيرية وجمعية دار البر عن تقديم 100 طن من المواد الغذائية و5 آلاف مصحف لصالح المتضررين في قطاع غزة، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» بمتابعة من الشيخ راشد بن محمد بن علي بن راشد النعيمي، مدير عام جمعية الإحسان الخيرية.
وتأتي هذه المبادرة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بهدف التخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية وتوفير الاحتياجات الأساسية، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.
ويعكس هذا الدعم التزام المؤسسات الخيرية الإماراتية بتعزيز قيم التضامن الإنساني ومدّ يد العون للأشقاء الفلسطينيين، تأكيدًا على النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة، خاصة في أوقات الأزمات.

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المصدر: وام
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