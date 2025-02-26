«تمكين المجتمع» و«الشؤون الإسلامية» تنتهيان من مشروع «تبادل المعلومات والربط الإلكتروني»

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة تمكين المجتمع، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عن الانتهاء من مشروع «تبادل المعلومات والربط الإلكتروني» بين الجهتين، وذلك بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعددٍ من المسؤولين.

ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون المشترك وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع، مع التركيز على تمكين مستفيدي الوزارة من الحصول على خدماتٍ استباقيةٍ متعلقةٍ بإصدار تصريح الحج من الهيئة.

وحقق المشروع نتائج استثنائية، حيث استفاد من الربط الإلكتروني 7.092 شخصاً، منهم 409 من أصحاب الهمم و6.683 من أصحاب الدخل المحدود، بالإضافة إلى 5.577 من كبار المواطنين، كما أثمر المشروع عن تصفير المستندات المطلوبة من جميع الفئات المستفيدة، حيث يأتي هذا التعاون في إطار استكمال خطط برنامج «تصفير البيروقراطية» الذي يسعى إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، بهدف تعزيز ريادة حكومة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية.

كما يهدف هذا التعاون إلى تكامل بيانات الأفراد في الأنظمة، بما يتوافق مع السياسات والتشريعات المعمول بها، والحفاظ على دقتها بجميع الوسائل الممكنة لدعم المشروع، وضمان تطويرها واستدامتها.