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علوم الدار

«تنمية المجتمع - أبوظبي» تنظم جلسة توعية حول الذكاء الاصطناعي وجودة الحياة

مشاركون في الجلسة (من المصدر)
27 فبراير 2025 02:15

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بالتعاون مع مدينة مصدر وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، جلسة توعية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع، وذلك تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار 2025. 
واستهدفت الجلسة نخبة من طلاب التعليم العالي وكبار المواطنين، وسلطت الضوء على كيفية الاستفادة من التطورات التقنية لتعزيز جودة الحياة.
وناقشت الجلسة سبل سد الفجوة بين التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي واحتياجات المجتمع، حيث تم استعراض أحدث التقنيات والتطبيقات في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى المشاريع الرائدة التي تسهم في تحسين جودة الحياة عبر تبني هذه التقنيات في القطاع الاجتماعي.
كما استعرضت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي جهودها في تطوير حلول ذكاء اصطناعي متقدمة، والتزامها بتزويد قادة المستقبل بالمعرفة والمهارات اللازمة، لدفع عجلة التطور التكنولوجي، والمساهمة في معالجة التحديات العالمية والمجتمعية.
 وأكد الدكتور يوسف الزعابي، مدير إدارة الابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أهمية الابتكار في تحسين رفاه كبار المواطنين، وقال: «نحن ملتزمون في الدائرة بتمكين كبار المواطنين، من خلال تقديم مبادرات وحلول اجتماعية مبتكرة تعزز جودة حياتهم، وتدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. ونسعى باستمرار إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لإنشاء بيئة داعمة تقدر مساهماتهم وتلبي احتياجاتهم في ظل المتغيرات المتسارعة».

أبوظبي
دائرة تنمية المجتمع
الذكاء الاصطناعي
الإمارات
جودة الحياة
مدينة مصدر
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