10 جهات حكومية اتحادية ومحلية تستعرض مشاريعها الابتكارية

آمنة الكتبي (دبي)

كشف الدكتور محمد عبدالكريم البلوشي، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي، عضو فريق الابتكار في وزارة الداخلية، أن الوزارة تشارك في معرض «الإمارات تبتكر»، والذي ينطلق على مدار يومين في أبراج الإمارات بدبي، من خلال مركبة الفاحص الذكي، وهي عبارة عن مركبة ذكية مزودة بتقنيات حديثة مثل الحساسات، ونظام تحديد المواقع الجغرافية العالمي، وكاميرا التعرف على الوجه التي تقوم بتقييم أداء اختبار القيادة للسائقين بدقة ومن دون مشرف، وذلك لتسهيل الإجراءات الحكومية من خلال التعرف والتحقق من هوية المتقدم، ومراقبة سلوك السائق أثناء القيادة.



بيانات القيادة المرورية

وأضاف البلوشي: «كما تستعرض حلول توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات القيادة المرورية والتعرف على الأخطاء المرورية المتكررة، وخدمة اختبار اليوم الواحد لتسريع الحصول على رخص القيادة عبر المركبة الذكية، حيث قلصت هذه الخدمة مدة الاختبار التي كانت تستغرق من 3 إلى 6 أشهر إلى 24 ساعة».

ويسلط معرض «الإمارات تبتكر» الضوء على أهمية تبني ثقافة الابتكار لضمان استدامة التنمية وبناء وصناعة مستقبل أفضل للبشرية، حيث تستعرض 10 جهات حكومية اتحادية ومحلية مشاريعها الابتكارية عبر منصته، وهي وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة دبي للطيران المدني، ومطارات دبي، وبلدية دبي، وهيئة الفجيرة للبيئة.

وقال المهندس محمد الظنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة: «تقدم وزارة التغير المناخي والبيئة مشروعها الابتكاري، وهو منصة تفاعلية عبر البرنامج الوطني (ازرع الإمارات)، تركز على شرائح المزارعين كافة لتقديم تجربة نوعية عن الإنتاج المحلي. واستعرضت عدداً من التجارب الناجحة والتقنيات المختلفة، وتقدم فرصة تجربة تذوق المنتجات الزراعية المحلية ذات النوعية الفريدة التي تعكس جهود الدولة والمزارعين في استقطاب التقنيات الذكية والمبتكرة.

ويهدف المشروع لضمان دعم المجتمع الزراعي المعزز بالابتكار، وتمكين المزارعين بالأدوات والتقنيات الحديثة لزيادة الإنتاج المحلي، إضافة إلى تحفيز تبني الحلول الزراعية الذكية، ما يسهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية».

وتستعرض وزارة الاقتصاد مشروع «المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الأساسية» التي أطلقتها لمراقبة وتتبع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، التي حددتها سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في أسواق الدولة كافة، وتشمل 9 مجموعات سلعية أساسية، هي زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح.

وتوفر المنصة آلية تتبع آنيّة لحركة أسعار السلع في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئيسة في الدولة، ما يُمكّن المعنيين في وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن وفي الوقت نفسه، وذلك للمتابعة والمقارنة، والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة، وفق سياسة التسعير المعتمد.



خرائط الموارد المائية

كما شاركت هيئة الفجيرة للبيئة بعرض نظام ذكي لرسم خرائط الموارد المائية وإدارة مخاطر الفيضانات في إمارة الفجيرة، وتم تطويره لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تؤثر على الأمن المائي والاستدامة في الإمارة، ويعمل النظام الذكي على تحليل وإدارة المياه بكفاءة، مع تزايد الضغوط على الموارد المائية بسبب التغيرات المناخية، والاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وارتفاع مخاطر الفيضانات، الأمر الذي يسهم في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة لحماية الموارد المائية والمجتمع.