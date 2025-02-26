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قمة التكنولوجيا الحكومية تنطلق في عجمان اليوم

قمة التكنولوجيا الحكومية تنطلق في عجمان اليوم
27 فبراير 2025 02:14

عجمان (الاتحاد)

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برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تنعقد في عجمان اليوم، قمة التكنولوجيا الحكومية من شركة «إي آند الإمارات»، بالتعاون مع دائرة عجمان الرقمية، تحت عنوان «البيانات مُمكّناً لخدمات الجيل القادم في عجمان». وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على دور البيانات المفتوحة وتطبيقات التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية في عجمان.
وستتم خلال الفعالية مناقشة أبرز منجزات جهود التحوّل الرقمي وتصفير البيروقراطية في حكومة عجمان، والإعلان عن الخطوات القادمة ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية والتجربة الشاملة».

التكنولوجيا
عمار بن حميد النعيمي
عجمان
دائرة عجمان الرقمية
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