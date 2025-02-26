عجمان تحتفل بالعرس الجماعي السادس

عجمان (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، العرس الجماعي السادس الذي نظمته مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، مساء أمس في قاعة البيت متوحد بعجمان لـ55 عريساً من أبناء عجمان ومنطقتي مصفوت والمنامة. ويأتي العرس ضمن مبادرات «عام المجتمع»، لتعزيز الاستقرار الأسري ودعم الشباب الإماراتي.

وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، عن سعادته بحضور العرس، مؤكداً أنه يجسد قيم التلاحم المجتمعي والتكافل الأسري، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم الشباب الإماراتي، وتوفير بيئة مستقرة تعزز بناء أسر قوية ومتماسكة. وأكد سموه أن العرس الجماعي مبادرة رائدة تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشباب، وتعزز روح التعاون والتضامن في المجتمع، مشيراً إلى أن الفعالية تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بدعم المبادرات التي تخدم الاستقرار الأسري، وتسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية. وقال سموه: «يسرني أن أشارك أبناءنا فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، التي تعكس قيمنا الأصيلة في التكاتف والتآزر، دعم الشباب وتيسير سبل الزواج لهم هو جزء من مسؤوليتنا تجاه شباب الوطن، ونحن حريصون على دعم المبادرات التي تدعم استقرار الأسرة الإماراتية، وتعزز من سعادة أبنائنا وبناتنا». وبارك سمو ولي عهد عجمان للعرسان، متمنياً لهم حياة زوجية سعيدة مليئة بالنجاح والاستقرار، مؤكداً أن إمارة عجمان ستواصل تنظيم المبادرات والمشاريع التي تعزز من تماسك المجتمع، وتوفر للشباب الفرص التي تمكنهم من بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستقراراً.

حضر العرس الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد كبير من المدعوين وذوي العرسان وأقربائهم.

ومن جانبه، قال طارق العوضي، المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، إن العرس الجماعي أصبح تقليداً يعكس قيم التكافل المجتمعي، مشيراً إلى دور المؤسسة في تخفيف الأعباء المالية عن الشباب. وبدورها، أفادت وفاء الفوره الشامسي، نائب المدير العام ورئيس لجنة تنظيم العرس الجماعي السادس، أن مبادرات العرس الجماعي بعجمان أسهمت في تزويج أكثر من 300 شاب خلال السنوات السابقة، مؤكدة أهميتها في بناء أسر إماراتية مستقرة.