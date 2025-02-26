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شباب «الهوية والجنسية» يحصد جائزة الأفضل على مستوى الجهات الحكومية

شباب «الهوية والجنسية» يحصد جائزة الأفضل على مستوى الجهات الحكومية
27 فبراير 2025 02:15

دبي (وام)

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حصد مجلس شباب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جائزة أفضل مجلس شباب على مستوى الجهات الحكومية الاتحادية، خلال ملتقى الشباب الأول الذي نظمته المؤسسة الاتحادية للشباب بمدينة إكسبو - دبي مؤخراً، بحضور معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وعلياء المرموم، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالإدارة العامة للجمارك في «الهيئة»، وعدد من المسؤولين على مستوى الجهات الاتحادية.
ويأتي هذا التكريم تقديراً لدور المجلس في تمكين الشباب، وتعزيز مساهمتهم في تطوير العمل المؤسسي، من خلال إطلاق مبادرات نوعية تدعم الكفاءات الشابة، وتواكب رؤية القيادة الرشيدة.
وبهذه المناسبة، تقدم اللواء سهيل الخييلي، مدير عام «الهيئة»، بخالص التهاني والتبريكات لمجلس شباب «الهيئة» بمناسبة فوزه كأفضل مجلس شباب على مستوى الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن هذا الفوز يعزز مكانة «الهيئة» وريادتها في تمكين الشباب وتهيئة البيئة المناسبة لهم للإبداع والتفاني في خدمة الوطن.

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
الإمارات
المؤسسة الاتحادية للشباب
الجهات الحكومية
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