اختتام فعاليات معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب

عجمان (وام)

اختتم معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2025، الذي أقيم في مركز الإمارات للضيافة، فعالياته أمس، وشهد حضوراً من طلبة المرحلة الثانوية وموظفي الجهات الحكومية والخاصة الراغبين في استكمال دراستهم الأكاديمية، إذ استقبل في يومه الأخير أكثر من 5 آلاف زائر.

وقال عبدالله عبدالمحسن النعيمي، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض: إن الورش المصاحبة للمعرض ركزت بشكل مباشر على الذكاء الاصطناعي ومهارات ووظائف المستقبل، وشملت ورش التعليم في مجتمع الإمارات قديماً، والتعليم المستمر في ريادة الأعمال وجاهزية المستقبل، ومهارات ووظائف الغد، وتمكين أصحاب الهمم، نحو مستقبل مهني واعد، إضافة إلى ورشة الذكاء الاصطناعي لإنتاج المحتوى الإعلامي وورشة برامج المنح الطلابية. وذكر أن المعرض يركز على تخصصات الذكاء الاصطناعي والتخصصات المتوافقة مع سوق العمل والعلوم الصحية وغيرها من المجالات الأكاديمية المهمة، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الجامعات المشاركة من داخل الدولة وخارجها بغرض إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات وبحث فرص الشراكة والتعاون الأكاديمي.

وقال أحمد البارودي، مسؤول منصة جامعة عجمان، الراعي الماسيّ للمعرض: إن الحدث يوفر منصة للطلبة وأولياء الأمور والمهنيين الأكاديميين لاستكشاف فرص التعليم والتوظيف على المستوى العالمي، موضحاً أن الجامعة تستعرض في منصتها أكثر من 40 برنامجاً أكاديمياً معتمداً في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، مصممة خصيصاً لتزويد الطلبة بالمهارات المطلوبة وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى تقديم منح دراسية، لعدد من برامج البكالوريوس المختارة.

من جانبها قالت صالحة المهري، مديرة القبول وإدارة التسويق في جامعة دبي، الراعي الفضي للمعرض: إن جناح الجامعة يشهد إقبالاً من الطلبة والزوار للتعرف على برامج كلياتها ونظام الدراسة والبنية الأكاديمية والتكنولوجية. وأشادت المهري بالمشاركة الكبيرة من مؤسسات التعليم العالي المرموقة محلياً وعالمياً الأمر الذي يمنح الطلبة فرصاً واسعة لاختيار الجامعات والتخصصات الأكاديمية التي تتوافق وإمكاناتهم وطموحاتهم.

وقال فيصل كلنتر، من جناح كليات التقنية العليا: إن الجناح يقدم صورة متكاملة عن فرص التعليم لدى الكليات وفي برامجها كافة سواء الدبلوم أو البكالوريوس، والمعايير المطلوبة للبرامج التي تطرحها، موضحاً أن الكليات تطرح ستة برامج، هي الأعمال والحاسب الآلي والعلوم الصحية والإعلام والتعليم المبكر والهندسة.