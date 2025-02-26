وفد قيادات دبي يستكشف تجارب «شنجن» الصينية في الاستثمار والابتكار

دبي (الاتحاد)

واصل وفد قيادات دبي من 14 جهة حكومية، زيارته الاستراتيجية إلى مدينة شنجن الصينية، التي ينظمها المكتب التنفيذي بالتعاون مع غُرف دبي، وتستمر حتى اليوم، حيث اطّلع الوفد على أفضل الممارسات المطبقة في عدد من المرافق المتطورة والشركات الصينية الرائدة عالمياً.

وتضمنت الزيارة جولات ميدانية في عدد من المؤسسات المتخصصة في الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والتخطيط الحضري، حيث التقى الوفد المسؤولين فيها، ووقف على الخبرات المتقدمة والمنجزات الرائدة، التي حققتها هذه المؤسسات محلياً وعالمياً، وتم التباحث حول سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في العديد من المجالات الحيوية.

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على التجارب الناجحة في مدينة شنجن، وتوليد أفكار مشاريع جديدة لإمارة دبي، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحديثة، والابتكار المؤسسي، والاستدامة، والمدن الذكية، والقطاعات الناشئة بما يتماشى مع رؤية دبي المستقبلية وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للمواهب والأعمال والتقدم التكنولوجي. وتسعى الزيارة إلى التعرف على المؤسسات والجهات الرئيسية في مدينة شنجن، التي تتماشى أعمالها مع أهداف دبي، مما يفتح المجال لشراكات استراتيجية طويلة الأمد.

وتأتي زيارة وفد قيادات دبي إلى مدينة شنجن في إطار سعي إمارة دبي الدائم للاستفادة من التجارب العالمية الرائدة، وتعزيز التعاون مع المراكز الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية في الإمارة، حيث تعتبر شنجن نموذجاً عالمياً في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتتميز بموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، التي جعلتها مقراً للشركات الكبرى.

وشملت زيارة الوفد مؤسسات وجهات عدة، منها معهد التخطيط والتصميم الحضري في شنجن، الذي تأسّس في عام 1990 خلال فترة التطور السريع للمدينة، ويُعد المعهد استشارياً مملوكاً للدولة ومتخصّصاً في التخطيط الحضري المستدام، كما يتميز بقدرات تقنية وكفاءات أكاديمية وخبرة واسعة في مجالات تطوير السياسات، والدراسات الحضرية، والتخطيط، والتصميم، والهندسة.

واطلع الوفد على إنجازات المعهد الذي نفّذ ما يزيد على 7000 مشروع في 400 مدينة داخل الصين وخارجها. وتعرف الوفد على نموذج «المدينة الإسفنجية» وهو مفهوم متطوّر يهدف إلى مكافحة الفيضانات من خلال تصميم حضري مستدام يعتمد على امتصاص مياه الأمطار وإدارتها بكفاءة.

يذكر أن الجهات الحكومية المشاركة في زيارة مدينة شنجن تشمل كلاً من المكتب التنفيذي، وغرف دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، ودبي الرقمية، ومؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة القمة العالمية للحكومات، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، ودائرة المالية في دبي، ودبي القابضة، ومجموعة تيكوم.