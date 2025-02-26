«الشارقة الخيرية» تتفقد مشاريعها في بنغلاديش والفلبين

الشارقة (الاتحاد)

أجرى وفد جمعية الشارقة الخيرية برئاسة محمد حمدان الزري، مساعد المدير التنفيذي للمكاتب والشؤون الخارجية، زيارة تفقدية لمشاريع الجمعية في جمهوريتي بنغلاديش والفلبين، استمرت على مدار أسبوعين، حيث قام خلالها الوفد بمتابعة سير العمل في المشاريع القائمة، وتقييم احتياجات سكان المناطق النائية في البلدين، وتوزيع المساعدات على المستحقين. وخلال جولته في بنغلاديش، زار الوفد عدداً من المشاريع التعليمية، مثل فصول «هيا نتعلم» ودار الرحمة لرعاية الأيتام، واطمأن على سير العمل بسلاسة في مشاريع الجمعية، وتعرف كذلك على احتياجات الطلاب، وقام بتوزيع الهدايا على الأطفال والعاملين في المشاريع.

وفي الفلبين، تفقد الوفد عدداً كبيراً من المشاريع الخيرية للجمعية، والتي شملت مساجد ومدارس ومراكز تحفيظ قرآن وآبار مياه ومنازل للأئمة ومحلات وقف خيري وقوارب صيد. كما قام الوفد بزيارة أرض مخصصة لبناء دار أيتام جديدة، وقام بتوزيع الجوائز على الأيتام المكفولين من قبل الجمعية.

وأثنى الزري على مستوى جودة تنفيذ المشاريع في الفلبين، وأثرها الإيجابي على حياة المستفيدين، كما تم تحديد بعض الاحتياجات الإضافية، مثل بناء فصول دراسية جديدة وترميم بعض المباني القائمة، مؤكداً التزام الجمعية بتلبية هذه الاحتياجات في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعد فرصة قيمة للاطلاع على سير العمل في مشاريعنا على أرض الواقع، والتواصل المباشر مع المستفيدين، حيث لمسنا خلالها الأثر الجليل لهذه المشاريع في تحسين حياة المجتمعات والسكان، الذين يقطنون مناطق نائبة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من المشاريع الخدمية، ونحن ملتزمون بمواصلة جهودنا لتلبية احتياجاتهم وتحقيق التنمية المستدامة.

وثمن الوفد دور المتبرعين والمحسنين في دعم مشاريع الجمعية، مؤكداً على أن تبرعاتهم هي التي تصنع الفرق في حياة المحتاجين، كما عبر عن شكره العميق لوزارة الخارجية وسفارات الدولة في الفلبين وبنجلاديش على ما قدموه من تعاون ملموس ساهم في إنجاح الزيارة.