الخميس 27 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إنجاز مسجد عمير بن أبي وقاص في الصجعة

مسجد عمير بن أبي وقاص (وام)
27 فبراير 2025 02:15

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
تحذيرات من تصعيد إسرائيلي في القدس خلال شهر رمضان
سلطان بن أحمد القاسمي يحضر حفل زفاف أحمد محمد الزعابي

أنجزت دائرة الأشغال العامة في الشارقة تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مسجد عمير بن أبي وقاص في منطقة الصجعة، على مساحة 560 متراً مربعاً ويتسع لـ400 مصلٍ، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتوفير بيوت الله وفق أعلى المعايير الهندسية والمعمارية، بما يلبّي احتياجات المصلين ويوفر لهم بيئة روحانية متكاملة. ويتميز المسجد بتصميم إسلامي أنيق يمزج بين الأصالة والحداثة، حيث يتسع لعدد كبير من المصلين، إلى جانب مرافق متكاملة تشمل سكناً للإمام على مساحة 127 متراً مربعاً، وأماكن للوضوء، ودورات مياه، ومبنى للخدمات، إضافة إلى أعمال البلاط الخارجية على مساحة 330 متراً مربعاً، لضمان سهولة الوصول والتنقل، فيما رُوعي في إنشائه معايير الاستدامة، من خلال استخدام أنظمة إنارة موفرة للطاقة ومواد بناء صديقة للبيئة.
تطوير
يأتي المشروع في إطار رؤية إمارة الشارقة في تطوير المساجد والبنية التحتية الدينية، بما يتماشى مع النهضة العمرانية للإمارة، ويعزز من دورها في دعم القيم الإسلامية وتوفير أماكن عبادة متكاملة تلبي احتياجات المجتمع، لاسيما أن عدد المساجد في إمارة الشارقة بلغ ما يزيد على 3300 مسجد ومصلٍ.

دائرة الأشغال العامة
الشارقة
رمضان
الصجعة
عمير بن أبي وقاص
آخر الأخبار
تشماييف يشيد بتطور «المصارعة الإماراتية»
الرياضة
تشماييف يشيد بتطور «المصارعة الإماراتية»
اليوم 12:30
الخليج يُعيد الأمل إلى الهلال في السباق مع الاتحاد
الرياضة
الخليج يُعيد الأمل إلى الهلال في السباق مع الاتحاد
اليوم 11:56
لايبزج يُكمل «مربع الذهب» في كأس ألمانيا
الرياضة
لايبزج يُكمل «مربع الذهب» في كأس ألمانيا
اليوم 11:50
إيقاف رئيس نادي مرسيليا 15 مباراة!
الرياضة
إيقاف رئيس نادي مرسيليا 15 مباراة!
اليوم 11:25
أرشيفية
اقتصاد
اتفاقية بين"أدنوك" و"أوساكا غاز" اليابانية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©