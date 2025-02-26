إنجاز مسجد عمير بن أبي وقاص في الصجعة

الشارقة (وام)

أنجزت دائرة الأشغال العامة في الشارقة تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مسجد عمير بن أبي وقاص في منطقة الصجعة، على مساحة 560 متراً مربعاً ويتسع لـ400 مصلٍ، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتوفير بيوت الله وفق أعلى المعايير الهندسية والمعمارية، بما يلبّي احتياجات المصلين ويوفر لهم بيئة روحانية متكاملة. ويتميز المسجد بتصميم إسلامي أنيق يمزج بين الأصالة والحداثة، حيث يتسع لعدد كبير من المصلين، إلى جانب مرافق متكاملة تشمل سكناً للإمام على مساحة 127 متراً مربعاً، وأماكن للوضوء، ودورات مياه، ومبنى للخدمات، إضافة إلى أعمال البلاط الخارجية على مساحة 330 متراً مربعاً، لضمان سهولة الوصول والتنقل، فيما رُوعي في إنشائه معايير الاستدامة، من خلال استخدام أنظمة إنارة موفرة للطاقة ومواد بناء صديقة للبيئة.

تطوير

يأتي المشروع في إطار رؤية إمارة الشارقة في تطوير المساجد والبنية التحتية الدينية، بما يتماشى مع النهضة العمرانية للإمارة، ويعزز من دورها في دعم القيم الإسلامية وتوفير أماكن عبادة متكاملة تلبي احتياجات المجتمع، لاسيما أن عدد المساجد في إمارة الشارقة بلغ ما يزيد على 3300 مسجد ومصلٍ.