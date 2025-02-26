الخميس 27 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفاهم بين «تمكين المجتمع» ومؤسسة عبدالله الغرير

تفاهم بين «تمكين المجتمع» ومؤسسة عبدالله الغرير
27 فبراير 2025 02:15

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
142 ألف قضية أنجزها «مركز فض المنازعات الإيجارية» في دبي
وفد قيادات دبي يستكشف تجارب «شنجن» الصينية في الاستثمار والابتكار

وقّعت وزارة تمكين المجتمع، ومؤسسة عبدالله الغرير، مذكّرة تفاهم بهدف تصميم وتنفيذ مبادرات نوعية تُمكّن مستفيدي برنامج الدعم الاجتماعي، من خلال تنمية مهاراتهم وتأهيلهم، وفق احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص تدريبية، ووظيفية مستدامة تُسهم في تعزيز دورهم الفاعل في المجتمع. وقّع الاتفاقية عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، والدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالله الغرير، بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ومعالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله الغرير. وتأتي الشراكة تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع».

وزارة تمكين المجتمع
مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم
دبي
آخر الأخبار
تشماييف يشيد بتطور «المصارعة الإماراتية»
الرياضة
تشماييف يشيد بتطور «المصارعة الإماراتية»
اليوم 12:30
الخليج يُعيد الأمل إلى الهلال في السباق مع الاتحاد
الرياضة
الخليج يُعيد الأمل إلى الهلال في السباق مع الاتحاد
اليوم 11:56
لايبزج يُكمل «مربع الذهب» في كأس ألمانيا
الرياضة
لايبزج يُكمل «مربع الذهب» في كأس ألمانيا
اليوم 11:50
إيقاف رئيس نادي مرسيليا 15 مباراة!
الرياضة
إيقاف رئيس نادي مرسيليا 15 مباراة!
اليوم 11:25
أرشيفية
اقتصاد
اتفاقية بين"أدنوك" و"أوساكا غاز" اليابانية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©