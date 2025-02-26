تفاهم بين «تمكين المجتمع» ومؤسسة عبدالله الغرير

دبي (الاتحاد)

وقّعت وزارة تمكين المجتمع، ومؤسسة عبدالله الغرير، مذكّرة تفاهم بهدف تصميم وتنفيذ مبادرات نوعية تُمكّن مستفيدي برنامج الدعم الاجتماعي، من خلال تنمية مهاراتهم وتأهيلهم، وفق احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص تدريبية، ووظيفية مستدامة تُسهم في تعزيز دورهم الفاعل في المجتمع. وقّع الاتفاقية عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، والدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالله الغرير، بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ومعالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله الغرير. وتأتي الشراكة تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع».