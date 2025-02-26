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استشاري الشارقة يقر توصياته بشأن هيئة الشارقة الصحية

خلال جلسة المجلس الاستشاري (وام)
27 فبراير 2025 02:16

الشارقة (وام)

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أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته التي عقدت أمس، بمقره، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، توصياته بشأن سياسة هيئة الشارقة الصحية في الإمارة، وذلك بعد مناقشة بنود مشروع التوصيات وجميع جوانبها والمطالبة بمواصلة تطوير مختلف قطاعات الصحة وأوجه الرعاية وشمولية التأمين الصحي. ودعا المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال الجلسة إلى تعزيز كفاءة الأداء في هيئة الشارقة الصحية من خلال التعجيل بإصدار هيكلها التنظيمي، بما يضمن تكامل الأدوار بين الجهات الصحية المختلفة في الإمارة ويمنحها الاستقلالية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها على النحو الأمثل.
وأوصى بضرورة منح الهيئة المرونة اللازمة من أجل استقطاب وتوظيف الكوادر المتخصصة من ذوي الخبرة والكفاءة في مختلف التخصصات الطبية ومنح الأولوية للمواطنين بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة وتحقيق التميز في الأداء الطبي.
وأكدت التوصيات أهمية تهيئة وتطوير البنية التحتية لدعم فرص الاستثمار في القطاع الصحي وتعزيز مكانة مدينة الشارقة للرعاية الصحية كمركز طبي متطور قادر على استيعاب التطورات الحديثة في المجال الطبي، مشددة على ضرورة النظر في إمكانية توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين من قيد الإمارة مع زيادة المنافع التأمينية لضمان تلبية احتياجاتهم الصحية المتزايدة، بما يسهم في تعزيز مستوى الرعاية الصحية في الإمارة.
كما شملت التوصيات ضرورة التنسيق مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والجهات ذات الصلة من أجل التوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية لمواكبة الزيادة السكانية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، كما تم التأكيد على وضع الآليات اللازمة للإشراف الكامل على القطاع الصحي الخاص في الإمارة وتفعيل دور الهيئة في ترخيص المنشآت الصحية والكوادر الطبية والفنية لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير العالمية.
وأشار المجلس إلى أهمية ضم جميع الخدمات الطبية المقدمة في دوائر وهيئات حكومة الشارقة تحت مظلة هيئة الشارقة الصحية بما يتوافق مع المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة.

الشارقة
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عبدالله بلحيف النعيمي
التأمين الصحي
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