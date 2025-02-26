ولي عهد رأس الخيمة يستقبل القنصل الأميركي

رأس الخيمة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس، في مجلس ند الحبي برأس الخيمة، روبرت رينز قنصل عام الولايات المتحدة الأميركية. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالولايات المتحدة والشعبين الصديقين وسبل توطيدها في مختلف الميادين.

حضر اللقاء، الوفد المرافق للقنصل الأميركي وعدد من المسؤولين في رأس الخيمة.

كما استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، في مجلس ند الحبي برأس الخيمة، رجل الأعمال أحمد بكيرات، المؤسس لـ «إيتالفود» المتخصصة في صناعة الأجبان، والمستثمر الرئيس في مجموعة «بي.إم.جي».

وشكر سموه خلال اللقاء، رجل الأعمال أحمد بكيرات على مساهماته المجتمعية والإنسانية مع مؤسسة «أجر» الإنسانية، مشيراً سموه إلى أن مساهماته أثرت بشكل كبير في دعم جهود المؤسسة الرامية إلى تقديم العون والمساندة إلى المحتاجين.

حضر اللقاء، الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أجر الإنسانية.